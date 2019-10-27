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Украинца наказали за футболку с гербом СССР

продолжениеЛиквидируют страну: Украина надоела США и союзникам
Житель Незалежной поплатился за любовь к другому государству

В Кривом Роге украинец получил срок за ношение футболки с гербом СССР. Мужчина показался в таком виде в торговом центре.

Украинец получил год ограничения свободы, но потом приговор заменили на год испытательного срока. Об этом говорится на сайте Единого реестра судебных решений.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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