Украинца наказали за футболку с гербом СССР

Житель Незалежной поплатился за любовь к другому государству

В Кривом Роге украинец получил срок за ношение футболки с гербом СССР. Мужчина показался в таком виде в торговом центре.

Украинец получил год ограничения свободы, но потом приговор заменили на год испытательного срока. Об этом говорится на сайте Единого реестра судебных решений.