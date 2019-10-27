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Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что Украина уже всем надоела и есть угроза, что страну "ликвидируют".
"Потому что Украина всем уже, откровенно говоря, надоела, и никто не видит другого способа разобраться с этой проблемой, как просто ликвидировать украинское государство",
– цитирует Ищенко издание "Украина.ру".
Он отметил, что сейчас разгорается конфликт между депутатами Верховной рады и всем правительством с олигархом Игорем Коломойским. Этот скандал, по его мнению, может еще больше отдалить США от Незалежной, которая перестанет поддерживать и спонсировать Киев.
Американскому политику неинтересны проблемы Незалежной
У Альянса есть план по захвату территории