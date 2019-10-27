Разборки внутри страны уже неинтересны Западу

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что Украина уже всем надоела и есть угроза, что страну "ликвидируют".

"Потому что Украина всем уже, откровенно говоря, надоела, и никто не видит другого способа разобраться с этой проблемой, как просто ликвидировать украинское государство",

– цитирует Ищенко издание "Украина.ру".

Он отметил, что сейчас разгорается конфликт между депутатами Верховной рады и всем правительством с олигархом Игорем Коломойским. Этот скандал, по его мнению, может еще больше отдалить США от Незалежной, которая перестанет поддерживать и спонсировать Киев.