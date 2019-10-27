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Зеленскому выдвинули ультиматум после визита в Донбасс

Зеленскому плюнули в лицо после визита в Донбасс
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеКиев оставил без воды жителей ЛНР
Националисты открыто угрожают президенту

После скандала вокруг разведения войск лидер батальона "Азов" Андрей Билецкий еще раз продемонстрировал, что украинского лидера Владимира Зеленского ни во что не ставят в Незалежной. В своем видеообращении, опубликованном на Yotube, националист выдвинул ультиматум. Он обвинил Зеленского в сдаче огромной территории путем попытки разведения войск. В случае, если "ветеранов" выбросят из Золотого и Петровского, которые стали пилотными проектами разведения, в Донбасс придет еще больше людей.

"вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча. А если с тысячей не получится, там будет десять тысяч", - цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что его бойцы отказываются покидать Золотое.

Ранее "Азовцы" в Донбассе отравили украинских солдат из мести – те не допускали националистов к линии боевого соприкосновения.

На бойцов батальона в России заведены уголовные дела по нескольким статьям.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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