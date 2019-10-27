Националисты открыто угрожают президенту

После скандала вокруг разведения войск лидер батальона "Азов" Андрей Билецкий еще раз продемонстрировал, что украинского лидера Владимира Зеленского ни во что не ставят в Незалежной. В своем видеообращении, опубликованном на Yotube, националист выдвинул ультиматум. Он обвинил Зеленского в сдаче огромной территории путем попытки разведения войск. В случае, если "ветеранов" выбросят из Золотого и Петровского, которые стали пилотными проектами разведения, в Донбасс придет еще больше людей.

"вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча. А если с тысячей не получится, там будет десять тысяч", - цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что его бойцы отказываются покидать Золотое.

Ранее "Азовцы" в Донбассе отравили украинских солдат из мести – те не допускали националистов к линии боевого соприкосновения.

На бойцов батальона в России заведены уголовные дела по нескольким статьям.