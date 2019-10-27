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Киев оставил без воды жителей ЛНР

Власти не заботятся о жизни граждан страны

В пресс-службе МЧС ЛНР рассказали, что Киев значительно сократил подачу воды на территорию республики.

Отмечается, что ВСУ контролируют Петровскую насосную станцию и Западную фильтровальную станцию, передает РИА "Новости".

"В связи с уменьшением объема подачи воды со стороны Украины сокращена подача воды городам: Брянка, Стаханов, Кировск, Красный Луч, Антрацит, Алчевск, Перевальск, Петровское на 30 % до возобновления подачи воды в заявленном объеме", – говорится в сообщении.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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