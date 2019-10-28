В Москве назвали виновных в невыполнении Минских договоренностей

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова лидера батальона "Азов" Андрея Билецкого о "недопущении капитуляции" в случае развода войск в Донбассе. По ее словам, подобное высказывание демонстрирует, кто виноват в невыполнении Минских договоренностей.

"Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал всё это время выполнение Минских договорённостей, стартовым моментом которого должно быть разведение сил",

– написала Захарова на своей странице в Facebook. Она добавила: Москва четыре года объясняла, что выполнение соглашений "срывают националистически ориентированные элементы, ответственность за которые лежала на Киеве".

Ранее Билецкий пригрозил Владимиру Зеленскому ввести в Донбасс десять тысяч бойцов, если украинский лидер примет решение о разводе сил в регионе. Украинские националисты назвали подписание документа капитуляцией и провели серию митингов по стране.