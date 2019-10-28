МВД Незалежной подтвердило решение добровольцев

Из населенного пункта Золотое-4, которое находится около линии разграничения в Донбассе, украинские добровольцы под присмотром полиции вывезли все легальное оружие. Об их решении рассказали в МВД Украины.

Как сообщил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян, это произошло после разговора Зеленского с радикалами. Эту информацию подтвердил и заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, пишет издание "Царьград".

"Оружие, которого вчера якобы "не было", сегодня изъяли сотрудники МВД. Изъяли и вывезли из Золотого",

– написал Тимошенко на своей странице в Facebook. По его словам, сейчас там находится лишь группа волонтеров без оружия.

Накануне президент Украины побывал на участке заведения сил в Золотом, где поскандалил с националистами. Глава Незалежной попросил радикалов не мешать разведению войск и сдать оружие добровольно, но ему ответили, что его нет, напоминает издание "СвободнаяПресса".

Лидер батальона "Азов" Андрей Билецкий заявил Зеленскому, что если он сдаст огромные территории путем разведения войск, то в Донбасс войдут тысячи его бойцов. По словам Билецкого, они не собираются покидать Золотое.



При этом не все в ДНР верят в то, что радикалы сдали оружие. Так, лейтенант Народной милиции ДНР не исключает того, что сдача оружия произошла лишь на словах, а "ветераны" заключили с Зеленским выгодную для обеих сторон сделку, передает мнение Александра Матюшина агентство РИА ФАН.