Украинцы требуют прекратить войну с советскими памятниками

Власть Незалежной призывают прекратить борьбу с символами страны Советов. Согласно требованию партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в стране необходимо сию минуту искоренить закон о декоммунизации и исправить его последствия.

"Реабилитировать всех осужденных по этому драконовскому и несправедливому закону",

– поясняет политическая сила в заявлении на своем сайте, отметив, что была противницей данной инициативы, которая "противоречит Конституции и исторической памяти народа" .

В тексте говорится, что украинское правосудие покарало мужчину в Кривом Роге за ношение футболки с символикой СССР, при этом пропагандисты фашизма безнаказанно разгуливают по улицам. Данное положение в стране свидетельствует о том, что команда Зеленского, которая стоит у руля уже полгода, продолжает националистический идеологический курс своего предшественника Петра Порошенко.

"Этот закон – орудие националистической диктатуры, который политизирует историю, делает невозможным трезво и объективно оценивать прошлое. Недопустимо подвергать уголовному преследованию за историческую память, за нежелание забыть то, с чем была связана жизнь человека, за воспоминания о том, какой страна была раньше", – заключили партийцы.

Они потребовали вернуть украинцам историческую память, на которую народ имеет полное право.