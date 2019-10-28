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Киевскую власть пристыдили за следование курсу Порошенко

Команду Зеленского пристыдили за курс Порошенко
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВ ЛНР опустили Зеленского за неумение управлять страной
Украинцы требуют прекратить войну с советскими памятниками

Власть Незалежной призывают прекратить борьбу с символами страны Советов. Согласно требованию партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в стране необходимо сию минуту искоренить закон о декоммунизации и исправить его последствия. 

"Реабилитировать всех осужденных по этому драконовскому и несправедливому закону",

поясняет политическая сила в заявлении на своем сайте, отметив, что была противницей данной инициативы, которая "противоречит Конституции и исторической памяти народа" .    

В тексте говорится, что украинское правосудие покарало мужчину в Кривом Роге за ношение футболки с символикой СССР, при этом пропагандисты фашизма безнаказанно разгуливают по улицам. Данное положение в стране свидетельствует о том, что команда Зеленского, которая стоит у руля уже полгода, продолжает националистический идеологический курс своего предшественника Петра Порошенко. 

"Этот закон – орудие националистической диктатуры, который политизирует историю, делает невозможным трезво и объективно оценивать прошлое. Недопустимо подвергать уголовному преследованию за историческую память, за нежелание забыть то, с чем была связана жизнь человека, за воспоминания о том, какой страна была раньше", – заключили партийцы.

Они потребовали вернуть украинцам историческую память, на которую народ имеет полное право.

Ксения АНДРЕЕВА
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