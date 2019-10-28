В ЛНР опустили Зеленского за неумение управлять страной

Ситуация на Донбассе выгодна украинскому лидеру

Участники националистических подразделений на Украине диктуют условия президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

"Со стороны возникает ощущение, что Зеленскому пока, как минимум, не удается угомонить переживающих период второй молодости националистов. Посмотрим, удастся ли вообще",

– сообщил Пасечник в интервью РИА Новости. Он отметил: то, что маленькая группа радикалов фактически диктует свои правила игры президенту, – дикость для Украины.

Глава ЛНР подчеркнул, что существует "понятный, утвержденный план действий, который приведет к миру на Донбассе". И этому плану, по его мнению, Киев может либо следовать, либо нет.

Ситуация, которая сейчас сложилась в Донбассе, выгодна Зеленскому – ему на руку затягивать процесс разведения войск, рассказал НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Ранее Билецкий пригрозил Владимиру Зеленскому ввести в Донбасс десять тысяч бойцов, если украинский лидер примет решение о разводе сил в регионе.