Зеленский раскрыл несколько схем закупок сырья

Киев использует топливо Донбасса, сознался украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, существует несколько схем закупки угля неподконтрольных территорий.

Сырье из-за блокады, пояснил президент украинским радикалам и националистам, приходится приобретать втридорога через Россию и Белоруссию. Таким образом, отметил Зеленский, уголь влетает Украине в копеечку.

"Столько, сколько мы за уголь платим из-за того, что у нас блокада, то вот эти продукты, которые куда-то возятся, это ноль. Просто ноль, – заявил глава государства, добавив: – Много разных схем: и через Белоруссию,а раньше и через Россию, – но мы с тобой в итоге покупаем украинский уголь. Знаешь почему? Потому что у нас блокада. И мы оттуда не берем товар".

Видеоотчет встречи опубликован на YouTube. Его просмотрели порядка 400 тыс. человек, каждый десятый оставил комментарий. Многие интернет-пользователи обратили внимание на то, что собравшиеся ведут беседу на русском языке, ряд зрителей заметил сходство "заседания" на свежем воздухе с российским реалити-шоу.



"Напомнило лобное место из "Дома-2", "Постепенно перешли на русский язык", "Начинали с мовы, дружно плюнули и перешли на русский", "Как им удобно и хорошо на русском языке общаться. Или мне показалось?", "Где Собчак? Лобное место без нее?" – сострили комментаторы.