Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Украину топят углем Донбасса

Украину топят контрабандным углем Донбасса
Фото: pixabay.com
Зеленский раскрыл несколько схем закупок сырья

Киев использует топливо Донбасса, сознался украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, существует несколько схем закупки угля неподконтрольных территорий.   

Сырье из-за блокады, пояснил президент украинским радикалам и националистам, приходится приобретать втридорога через Россию и Белоруссию. Таким образом, отметил Зеленский, уголь влетает Украине в копеечку.

"Столько, сколько мы за уголь платим из-за того, что у нас блокада, то вот эти продукты, которые куда-то возятся, это ноль. Просто ноль, – заявил глава государства, добавив: – Много разных схем: и через Белоруссию,а раньше и через Россию, – но мы с тобой в итоге покупаем украинский уголь. Знаешь почему? Потому что у нас блокада. И мы оттуда не берем товар".  

Видеоотчет встречи опубликован на YouTube. Его просмотрели порядка 400 тыс. человек, каждый десятый оставил комментарий. Многие интернет-пользователи обратили внимание на то, что собравшиеся ведут беседу на русском языке, ряд зрителей заметил сходство "заседания" на свежем воздухе с российским реалити-шоу.   

"Напомнило лобное место из "Дома-2", "Постепенно перешли на русский язык", "Начинали с мовы, дружно плюнули и перешли на русский", "Как им удобно и хорошо на русском языке общаться. Или мне показалось?", "Где Собчак? Лобное место без нее?" – сострили комментаторы. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

"Умер как собака": Трамп подтвердил уничтожение главаря террористов в Сирии

Аль-Багдади удалось ликвидировать с помощью России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей