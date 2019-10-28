Ура-патриотка и депутат Рады от фракции Порошенко напомнили лидеру Незалежной, что он не бессмертный, а гранаты взрываются и случайно

Две милые украинские девы – нардеп Верховной рады от "Европейской солидарности" София Федина и блогер-волонтерша Мария Зверобой – с матерной лексикой обрушились на президента Украины Владимира Зеленского после его беседы в Золотом с местными националистами из добробатов.

Депутатша от фракции, руководимой хозяином "Рошена" Петром Порошенко, пошла дальше: в своей пламенной речи она откровенно намекнула бывшему комику, а вообще-то "гопнику", который вырос в "совке" и им же, "совком", остающемуся, на различные варианты вероятной смерти главы государства.

"Разница между тобой и Порошенко основная в том, что Порошенко кто-то желал, чтобы его в тюрьму посадили, а тебе желают, чтоб ты (собака женского пола) сдох, и просто обсуждают, каким образом. Или тебя повесить, или пристрелить, или пусть граната взорвется... Тебя кто-нибудь подорвет, я тебе обещаю. Тебя надо мочить, (собака женского пола), в сортире", – приводит "Страна.ua" гневный спич Федины.

Парламентарий добавила, что ненароком может взорваться граната или Зеленского могут убить во время обстрела противника, "когда кто-то в голубой рубашечке" пойдет на передовую.

Сегодня Федина записала отдельное видео, где объяснила "эмоциональный" посыл президенту и отказалась пересматривать свою точку зрения на события беседы с ура-патриотами.

"Моя позиция. НИКТО не имеет права оскорблять наших воинов-защитников и НИКТО не имеет права сдавать Украину!" – подписала видеообращение депутатша и выложила его на Facebook.

Она считает, что "нас все-таки услышали, услышали и начали реагировать", хотя и обидно, "что услышали только форму, но не суть".

"А суть в том, что никто, ни в этой стране, ни в другой не имеет права хамить и оскорблять воинов-защитников Украины. Тем более человек, который не служил, не воевал и четыре раза уклонился от повестки. Никто не имеет права сдавать нашу страну. И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все "прилеты", – пожелала Федина.

Ранее в понедельник, 28 октября, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что его соратники намерены обратиться в правоохранительные органы в связи с высказываниями его коллеги по Раде, поскольку подобные речи "по отношению к любому человеку, я сейчас не говорю о президенте или ком-то другом, а в целом, недопустимы".

Сеть разделилась на два лагеря – украинские националисты засыпали страницы девушек благодарностями, а противники возмущаются откровенными угрозами в адрес Зеленского. Также есть мнение, что такое видео записано специально для раскачивания политической ситуации в стране, пишет Telegram-канал "Цибуля".

