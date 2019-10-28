Россия хочет услышать от Украины ее планы на покупку нашего топлива

Москва ждет от Киева предложений по объемам закупок российского газа и какого-либо продвижения в вопросе судьбы транзита через украинскую ГТС. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова министра энергетики РФ Александра Новака.

Все это должно обсуждаться в ходе сегодняшних трехсторонних переговоров между Россией, Еврокомиссией и Украиной по сохранению маршрута перекачки голубого топлива по территории Незалежной. Брюссель представляет вице-президент ЕК Марош Шефчович, Россию – Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер, а украинскую сторону – министр энергетики Алексей Оржель и руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев.



Ранее в сообщении ЕК в преддверии встречи говорилось, что она будет посвящена, в том числе, вопросам длительности нового контракта, объемам поставок и тарифам.

Также сегодня снова в Киеве в очередной раз посчитали ущерб от прекращения транзита газа из РФ в Европу через УГТС. По данным исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, потери украинской экономики могут составить 3-4% от ВВП. Он подчеркнул, что это "очень серьезная экономическая потеря", цитирует его "24 канал".

