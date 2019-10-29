В Киеве указали на "хитрость" Москвы

Украина не сможет противостоять России в случае начала "газовой войны" между странами. По мнению депутата Верховной рады Олега Волошина, Москва в переговорах о транзите российского газа через Украину ведет себя конструктивно и хитро.

"Я могу поаплодировать хитрости Москвы. Они ведут себя гиперконструктивно по всем направлениям",

– заявил он в эфире телеканала "112 Украина". Депутат добавил: Россия вновь показала, что хотела бы поставлять газ в Европу через Украину, и отметила препятствия именно со стороны Незалежной. Если договор о транзите газа не продлят, то Европа будет винить в этом Киев.

"Я думаю, что это проблема нынешней власти. Я бы им советовал не доводить до газовой войны, потому что Украина ее однозначно проиграет",

– заключил Волошин.

Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через территорию Украины истекает в конце 2019 года. Договоренности о продлении или заключении нового соглашения до сих пор не были достигнуты. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко ранее указал, что Украина готовит иски к "Газпрому" на $11 млрд.