МВД Незалежной открыто поддержало угрожавших Зеленскому бойцов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков посетил город Мариуполь, чтобы выразить поддержку нацбатальону "Азов".

Аваков побывал в мобильном центре отдельного отряда специального назначения. По его словам, там проводится подготовка бойцов батальона для наступательных операций, а также проходят огневые занятия.

"Это одно из самых профессиональных и подготовленных подразделений. Наша философия – максимальная поддержка тех, кто защищает Украину",

– написал министр в своем Twitter.

"Азов" на Украине называют "частной армией Авакова", сообщает "Царьград". Нацбатальон был профинансирован частными источниками и принимал участие в гражданской войне на юго-востоке Украины, передает РИА ФАН. Он отметился массовыми преступлениями против мирных жителей Донбасса, а также активным использованием нацистской и неонацистской символики.

Ранее лидер батальона "Азов" Андрей Билецкий пригрозил Владимиру Зеленскому ввести в Донбасс десять тысяч бойцов, если украинский лидер примет решение о разводе сил в регионе.