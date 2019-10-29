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Зеленский тайно посетил передовую в Донбассе

Зеленского пытались убить
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
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Украинский лидер подверг себя серьезной опасности

Президент Украины Владимир Зеленский совершил тайную поездку на передовую в Донбассе. Особо опасный визит прошел поздно ночью.

"Идет очередная серия кино на фронте. Вам любой военный скажет: какой дурак придумал эту поездку на передок?"

заявил экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный в эфире "Эспрессо ТВ". По мнению политика, тайный визит президента произошел помимо официальной поездки на линию фронта в Донбассе около села Золотого 26 октября.

"Если такие решения принимаются начальником штаба, много людей везли президента на передовую, то эти люди не дружат с головой. Это очень опасная вещь",

– сказал Бессмертный. Он пояснил, что тем, кто планирует такие операции, стоит помнить, что президент является Верховным главнокомандующим и вывозить его на передовую – значит подвергать серьезной опасности, сообщает телеканал "360".

Когда была совершена тайная поездка, не уточняется.

Карина СИРАЗОВА
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