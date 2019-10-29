Зеленского пытались убить

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Президент Украины Владимир Зеленский совершил тайную поездку на передовую в Донбассе. Особо опасный визит прошел поздно ночью.
"Идет очередная серия кино на фронте. Вам любой военный скажет: какой дурак придумал эту поездку на передок?"
– заявил экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный в эфире "Эспрессо ТВ". По мнению политика, тайный визит президента произошел помимо официальной поездки на линию фронта в Донбассе около села Золотого 26 октября.
"Если такие решения принимаются начальником штаба, много людей везли президента на передовую, то эти люди не дружат с головой. Это очень опасная вещь",
– сказал Бессмертный. Он пояснил, что тем, кто планирует такие операции, стоит помнить, что президент является Верховным главнокомандующим и вывозить его на передовую – значит подвергать серьезной опасности, сообщает телеканал "360".
Когда была совершена тайная поездка, не уточняется.
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