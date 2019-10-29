Президент Незалежной готов познакомиться с российским коллегой

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что глава Украины Владимир Зеленский уже готов к тому, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путным.

"Они говорили по телефону три раза. Я уверен, что он четко понимает, что можно и как можно достичь",

– сказал глава МИД Украины в эфире телеканала "Громадське ТВ", пишет РИА Новости.

Он также добавил, что предварительную дату встречи лидеров "нормандской четверки" уже определили, но пока не все стороны на нее согласились, поэтому он не стал называть число. Впрочем, Пристайко надеется, что переговоры состоятся до конца ноября.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил о том, что пока речи о встречи быть не может, так как формат испытывает трудности из-за того, что одна из сторон отходит от минских соглашений.