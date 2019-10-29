План-график утвержден всеми заинтересованными сторонами

На переговорах в Минске удалось согласовать конкретную дату возобновления отвода вооруженных сил у Петровского в Донбассе. Об этом сообщила полпред Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Нам удалось убедить украинскую сторону начать выполнять свои обязательства по устранению нарушений: процесс в Золотом стартовал, по Петровскому согласована фиксированная дата начала реализации этого процесса в соответствии с планом-графиком", – цитирует представителя Донецка агентство ДАН.

Никонорова подчеркнула, что такого прогресса получилось добиться благодаря "прямым консультациям сторон конфликта при участии посредников".

Конкретная дата не была озвучена.

