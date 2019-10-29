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Самый безболезненный вариант решения конфликта в Донбассе – это его заморозить. Так считает российский политолог украинской "закваски", соратник первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева Виктор Мироненко.
"На мой взгляд, на сегодняшний день наименее болезненный и наименее опасный вариант развития событий, к моему большому сожалению, это замороженный конфликт", – написал он в блоге "Обозревателя".
По его мнению, в вопросе разрешения внутриукраинского кризиса "в ближайшее время изменить позицию, занятую российской администрацией, не удастся". Поэтому, полагает историк, любые попытки договориться с Россией в любом формате переговоров, включая нормандский, обречены на неудачу.
"Всем экспертам, всем наблюдателям совершенно ясно, какие цели преследует российская администрация в этом конфликте. Эта цель очень проста. Она состоит в том, чтобы максимально затруднить Украине движение в том направлении, в котором она движется, то есть к интеграции с Европейским Союзом, к некоему новому режиму четвертой украинской республики", – считает Мироненко.
По его мнению, пока президентом РФ остается Владимир Путин, "ожидать каких-то серьезных изменений здесь не приходится".
Одновременно Мироненко подчеркнул открытость Киева для переговоров, а также правильную позицию молодых властей, которые следуют национальным интересам и законам своей страны.
" Это абсолютно правильная позиция. Но жизнь сложнее", – резюмировал уроженец Чернигова.
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