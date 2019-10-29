Москва должна отнестись гуманно к украинцам, терпящим власть нового главы Незалежной

Россию призвали еще больше упростить получение российских паспортов гражданам Украины на фоне последних решений уже при шестом президенте страны Владимире Зеленском, поскольку украинцев следует признать жертвами процветающего в Незалежной идиотизма. С таким предложением выступила журналист и блогер Юлия Витязева.

"С учетом последних заявлений Зеленского, всех граждан Украины, которые являются соискателями российского гражданства, признать потенциальными жертвами процветающего в/на идиотизма и еще немного упросить нам процедуру", – написала она в своем Twitter-канале.

По мнению Витязевой, такой шаг Москвы был бы весьма гуманным.

Напомним, в Незалежной до сих пор не утихает скандал с феерической поездкой главы государства на позиции ВСУ в районе Золотого и в лагерь националистов, понаехавших туда, чтобы блокировать выполнение "формулы Штайнмайера", а именно разведения сил. Беседа с радикалами закончилась общей руганью, причем по всей Украине на всех площадках, в том числе, в Верховной раде, в СМИ, в соцсетях. Дошло и до прямых угроз ликвидации пана Зеленского.

Диалог бывшего комика с людьми в лесопосадке, лузгающими семечки под ноги лидера нации, заставляет избирателей задаваться вопросом: а кто же правит в соборной. Как полагают украинские аналитики, Незалежной в реальности "рулят" глава президентского офиса Андрей Богдан и первый помощник президента Сергей Шефир, пишет "ЦарьГрад". Так, киевский политолог Дмитрий Раимов считает, что пан Зеленский всего лишь марионетка в их руках.

Осталось окончательно определить, кто дергает за ниточки Богдана и Шефира. По мнению целого ряда местных экспертов, этими людьми являются днепропетровский олигарх Игорь Коломойский и киевский миллиардер Виктор Пинчук.

