Снятие моратория на продажу сельхозземель выведет на улицы толпы украинцев, а сдержать их сможет Аваков и его подручные нацики, которые на днях объяснили главе Незалежной, кто в доме хозяин

В начале декабря может случиться отставка главы МВД Украины Арсена Авакова, однако сам он не собирается покидать пост. И у него есть сильный аргумент в переговорном процессе для сохранения должности – управление разными группировками националистов, что показала история с ультиматумом, который они выдвинули президенту страны Владимиру Зеленскому по "формуле Штайнмайера", требовавшей отвода сил в Донбассе.

Последние события в Золотом, когда экс-комику пришлось лично общаться с ряжеными ветеранами АТО и орать на них, чтобы те вывезли оружие из поселка, яркий тому пример.

Однако, как полагают осведомленные лица, это всего лишь "прикрытие для другого процесса, подготовка к которому сейчас идет", а именно смена правительства.

"Пик придется на снятие (с 1 января 2020 г. – ред.) моратория на продажу земли: тогда к протестному движению должна присоединиться Юлия Тимошенко, у которой уже есть свой план", – говорится в Telegram-канале "Разведчик".

Предполагается, что протестами будет охвачена вся Украина, а наибольшая концентрация демонстрантов, конечно, соберется в столице при поддержке киевского головы Виталия Кличко, который, к слову, уже имеет опыт Майдана.

"В данной ситуации Зеленский потеряет контроль над улицей, и будет вынужден пойти на компромисс с Тимошенко и Аваковым: Юлия Тимошенко должна стать премьер-министром, а Арсен Аваков – вице-премьером, который курирует силовой блок", – считает автор аккаунта.

По его мнению, осень для шестого президента Незалежной будет непростой.

Напомним, сегодня, наконец, начался отвод сил в Золотом и уже утверждены сроки данного процесса в Петровском. Однако радикалы уже не дремлют. Как сообщает издание "Страна.ua", к вечеру вторника, 29 октября, нацики собрались у стен офиса главы государства лозунгами "Нет капитуляции".

