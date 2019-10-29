Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Зеленскому предрекли новый Майдан в декабре

Крах близок: Зеленского сметет новый Майдан
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Снятие моратория на продажу сельхозземель выведет на улицы толпы украинцев, а сдержать их сможет Аваков и его подручные нацики, которые на днях объяснили главе Незалежной, кто в доме хозяин

В начале декабря может случиться отставка главы МВД Украины Арсена Авакова, однако сам он не собирается покидать пост. И у него есть сильный аргумент в переговорном процессе для сохранения должности – управление разными группировками националистов, что показала история с ультиматумом, который они выдвинули президенту страны Владимиру Зеленскому по "формуле Штайнмайера", требовавшей отвода сил в Донбассе.

Последние события в Золотом, когда экс-комику пришлось лично общаться с ряжеными ветеранами АТО и орать на них, чтобы те вывезли оружие из поселка, яркий тому пример.

Однако, как полагают осведомленные лица, это всего лишь "прикрытие для другого процесса, подготовка к которому сейчас идет", а именно смена правительства.

"Пик придется на снятие (с 1 января 2020 г. – ред.) моратория на продажу земли: тогда к протестному движению должна присоединиться Юлия Тимошенко, у которой уже есть свой план", – говорится в Telegram-канале "Разведчик".

Предполагается, что протестами будет охвачена вся Украина, а наибольшая концентрация демонстрантов, конечно, соберется в столице при поддержке киевского головы Виталия Кличко, который, к слову, уже имеет опыт Майдана.

"В данной ситуации Зеленский потеряет контроль над улицей, и будет вынужден пойти на компромисс с Тимошенко и Аваковым: Юлия Тимошенко должна стать премьер-министром, а Арсен Аваков – вице-премьером, который курирует силовой блок", – считает автор аккаунта.

По его мнению, осень для шестого президента Незалежной будет непростой.

Напомним, сегодня, наконец, начался отвод сил в Золотом и уже утверждены сроки данного процесса в Петровском. Однако радикалы уже не дремлют. Как сообщает издание "Страна.ua", к вечеру вторника, 29 октября, нацики собрались у стен офиса главы государства лозунгами "Нет капитуляции".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

В России вывели Вашингтон на чистую воду из-за договора по открытому небу

США, разрушая соглашение 1992 года, пытаются утаить собственные нарушения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей