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"Парнокопытные": на Украине оскорбили жителей Донбасса

Фото: Александр Кравченко/ТАСС
Приезжающих в ДНР и ЛНР украинцев предложили лишать гражданства

Украинский журналист Остап Дроздов назвал жителей Донбасса испорченными людьми, а также сравнил их с животными. Дроздов рассказал, что раньше он защищал жителей ДНР и ЛНР, пытался их понять, но потом поменял свои взгляды.

"Конечно, я с детства любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя там ведут, особенно в вольере с парнокопытными. Но я уже немного перерос это дело и для себя все вопросы решил",

сказал журналист в эфире "Пятого канала". По его словам, "Донбасс по гражданскому созданию – наихудший", так как местные жители смотрят только российские СМИ и "хотят к России". Журналист также предложил лишать гражданства всех украинцев, которые приезжают в республики Донбасса.

В ответ на это высказывание украинская журналистка Олеся Медведева заявила о намерении подать в суд на Дроздова.

"Пора отвечать за свои слова. Мы долго слушали, как политики, люди, которые себя называют журналистами и активистами, обливали помоями жителей Донбасса. Хватит",

написала она на своей странице в Facebook.

Ранее Дроздов назвал проголосовавших за Зеленского украинцев "безмозглыми баранами".

Карина СИРАЗОВА
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