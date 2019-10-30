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Госдолг Украины за месяц резко вырос

Госдолг Украины за месяц вырос на рекордную сумму
Фото: www.globallookpress.com
Незалежная должна кредиторам на миллиард долларов больше

Государственный и гарантированный государством долг Украины вырос в сентябре на один процент – до почти 83 миллиардов долларов.

"В течение сентября 2019 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 миллиардов гривен",

цитируют РИА Новости пресс-служба министерства финансов Украины. В долларовом эквиваленте это составляет 1,02 миллиарда, сообщает "Свободная Пресса".

Прямой государственный долг отражает объемы денег, которые поступили в распоряжение правительства страны, а гарантированный долг представляет собой обязательства государства как гаранта возврата ресурсов кредитору в случае неплатежеспособности заемщика, передает "360".

Карина СИРАЗОВА
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