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Зеленский указал Донбассу на три условия для достижения мира

Зеленский указал Донбассу на три условия для достижения мира
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Президент Украины подчеркнул, что уладить конфликт общество и государство должны сообща

Владимир Зеленский заявил о том, что мир на Донбассе наступит, если пройти три этапа. Для начала сторонам нужно завершить горячую стадию и прекратить стрелять. Этого, как считает лидер украинцев, можно добиться уже в ближайшее время.

После, по словам главы Украины, стоит заняться тем, чтобы примирить людей.  Для этого надо найти консенсус. Третьим этапом, по мнению Зеленского, станет безопасная реинтеграция.

"Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает: на пути к окончанию войны надо пройти три главных этапа",

цитирует ТАСС Зеленского, выступившего на Форуме единства в Мариуполе.

Президент Незалежной добавил, что ради мира государство и народ должны пройти эти этапы вместе. 

Ранее на переговорах в Минске стороны договорились о дате разведения сил у Петровского. 

Полина ИВАНОВА
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