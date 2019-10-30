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Владимир Зеленский заявил о том, что мир на Донбассе наступит, если пройти три этапа. Для начала сторонам нужно завершить горячую стадию и прекратить стрелять. Этого, как считает лидер украинцев, можно добиться уже в ближайшее время.
После, по словам главы Украины, стоит заняться тем, чтобы примирить людей. Для этого надо найти консенсус. Третьим этапом, по мнению Зеленского, станет безопасная реинтеграция.
"Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает: на пути к окончанию войны надо пройти три главных этапа",
– цитирует ТАСС Зеленского, выступившего на Форуме единства в Мариуполе.
Президент Незалежной добавил, что ради мира государство и народ должны пройти эти этапы вместе.
Ранее на переговорах в Минске стороны договорились о дате разведения сил у Петровского.
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