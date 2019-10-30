Москва обеспокоена предстоящей стрельбой из ракет

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на анонсированные Украиной учения в Херсонской области возле Крыма, заявив, что любые маневры возле российских границ вызывают в Москве обеспокоенность.

"Любые учения вблизи нашей территории, вблизи наших границ не могут не вызывать беспокойство",

– цитируют РИА Новости слова замглавы ведомства Андрея Руденко.

"Чем заканчиваются подобного рода "учения" мы знаем. Ту-154, летевший из Израиля они уже с помощью С-200 сбили. Так что оградить этих обезьян забором или чем угодно, пусть на себе подобных учатся", "Эти учения со стрельбой – обезьяна с гранатой!", "Пригнать пару крейсеров и фрегатов, тогда б их катерки тусовались бы где-нить возле Румынии или Болгарии", "Только приветствуем! Дайте нашим военным потренироваться по реальным мишеням!",

– прокомментировали пользователи новость на сайте RT (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

О том, что Киев планирует маневры у границы с Крымом, стало известно накануне. Мероприятия назначены на период с 31 октября по 4 ноября и должны пройти на полигоне Ягорлык в акватории Черного моря.

