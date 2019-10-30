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"Оградить забором": в России ответили на военные учения украинцев возле Крыма

Фото: www.globallookpress.com
Москва обеспокоена предстоящей стрельбой из ракет

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на анонсированные Украиной учения в Херсонской области возле Крыма, заявив, что любые маневры возле российских границ вызывают в Москве обеспокоенность.

"Любые учения вблизи нашей территории, вблизи наших границ не могут не вызывать беспокойство",

цитируют РИА Новости слова замглавы ведомства Андрея Руденко.

"Чем заканчиваются подобного рода "учения" мы знаем. Ту-154, летевший из Израиля они уже с помощью С-200 сбили. Так что оградить этих обезьян забором или чем угодно, пусть на себе подобных учатся", "Эти учения со стрельбой – обезьяна с гранатой!", "Пригнать пару крейсеров и фрегатов, тогда б их катерки тусовались бы где-нить возле Румынии или Болгарии", "Только приветствуем! Дайте нашим военным потренироваться по реальным мишеням!",

прокомментировали пользователи новость на сайте RT (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

О том, что Киев планирует маневры у границы с Крымом, стало известно накануне. Мероприятия назначены на период с 31 октября по 4 ноября и должны пройти на полигоне Ягорлык в акватории Черного моря.

Карина СИРАЗОВА
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