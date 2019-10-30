Возле Рады собрались протестующие со всей страны

В Киеве у Верховной рады началась акция протеста аграриев против включения в повестку дня парламента законопроекта о рынке земли.

Акция под стенами парламента собралась с лозунгами "Нет продаже земли" и "Землю людям, а не олигархам". Аграрии прибыли сюда из разных регионов, сообщает корреспондент "112 Украина". Причина протеста – возможность бизнесменов при такой редакции закона создавать много юридических предприятий и скупать землю. По словам протестующих, они не против открытия рынка земли, но не в том виде, в котором сейчас предлагают народные депутаты.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" предусматривает запрет иностранцам покупать земли до 2024 года, однако исключение сделали для компаний, которые уже сейчас арендуют земли и работают на Украине.

Ранее Зеленскому предрекли новый Майдан из-за снятия моратория на продажу сельхозземель и событий на Донбассе. Предполагалось, что протесты, которые охватят всю Украину, начнутся только через пару месяцев, однако уже вчера под стенами Офиса президента прошел митинг против разведения сил в Золотом.