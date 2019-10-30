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В Раде разразился секс-скандал

Фото: www.globallookpress.com
Женатого нардепа осудили за непотребные занятия на работе

Украинские журналисты сообщили о том, что депутат Верховной рады от партии президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа" Богдан Яременко во время работы заказывал девушку легкого поведения.

О переписке нардепа с девушкой, предоставляющей секс-услуги за деньги, рассказало издание "Буква". Как отмечают журналисты, договаривался об интимной встрече Яременко прямо в Раде. Более того, у политика в телефоне есть целых два чата для подобных развлечений.

Впрочем, Яременко, который с женой воспитывает двоих детей, поспешил оправдаться. По его словам, переписка действительно была в его телефоне, но он ее сфабриковал, потому что украинские журналисты любят подсматривать в смартфоны нардепов.

"Я совершил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную "переписку",

написал Яременко в Facebook.

Впрочем, не все украинцы поверили нардепу:

"Глупо палишься", "Вы дурите или так пытаетесь опровергнуть реальный разговор, который фотографировали?", "Ты правда думаешь, что все вокруг такие тупые?", "Это уже не так смешно, уже даже не грустно", "Боже, какой стыд", ""Меня подставили!" и "Вы все врете" в одном флаконе. Бггггг", "Журналисты выполняют свой долг, следуя за членами в свое рабочее время. Нужно это понять", "А работать, когда будете, провокаторы", - возмутились интернет-пользователи. 

Полина ИВАНОВА
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