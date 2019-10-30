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Зеленского призвали очнуться после слов о "возвращении" Крыма

Россияне наказали Зеленскому очнуться после слов о
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Украинский лидер тешит себя иллюзиями

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости иметь государственную стратегию "реинтеграции Донбасса и Крыма".

"После пяти лет войны должна появиться наконец государственная стратегия реинтеграции Донбасса и Крыма. Ее составляющие части будут представлены сегодня",

цитирует ТАСС выступление президента на Форуме единства в Мариуполе. По его словам, первая составляющая – публичность. Государство должно пояснять свои шаги и вести диалог с обществом. Вторая – консенсус, способность договориться между собой внутри страны. Третьей составляющей должен стать реализм. По словам Зеленского, ошибочно думать, что Киев "вернет Крым" военным путем, а также что "уже завтра" все люди в Донбассе заговорят на украинском языке. Четвертой позицией украинский президент считает имплементацию, то есть способность государства воплощать стратегию в жизнь.

"Не будет тебе Крыма никаким путём! Очнись!", "Всё на публику", "И он ещё что-то говорит о реализме. Как раз он и радует себя иллюзиями",

–  отреагировали на слова президента пользователи на сайте RT (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Также Зеленский заявил: он расстроен из-за того, что Крым почти исчез из повестки украинских СМИ, а крымчан все меньше называют "украинцами".

"В официальной риторике уже стало нормой говорить – жители временно оккупированных территорий и все меньше вспоминать жителей Крыма и Донбасса",

цитирует президента РИА Новости Крым.

Зеленский также указал Донбассу на три условия для достижения мира. Для начала сторонам нужно завершить горячую стадию и прекратить стрелять. Этого, как считает лидер украинцев, можно добиться уже в ближайшее время.

Карина СИРАЗОВА
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