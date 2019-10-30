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"Зиму отменили": Украина обойдется без российского газа

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеАмериканцы назвали украинский кошмар Путина
"Нафтогаз" в теории доказал, что страна не нуждается в топливе из РФ

В Киеве заявили, что переживут зиму и без российского газа. Его достаточно, чтобы обеспечить им дома украинцев на весь отопительный сезон 2019–2020, заверил первый замглавы "Нафтогаза Украины" Сергей Перелома.

Незалежной, подчеркнул он, не страшны ни лютый холод, ни какие-либо перипетии с транзитным договором. То есть, если новое соглашение не удастся продлить, жители страны не замерзнут 

"Любой сценарий подтверждает, что мы устойчиво проходим отопительный сезон", – цитирует Перелома УНИАН.

Замглавы энергетической компании также похвастался, что Украина прошла тест на прочность во время учений, на которых были смоделированы различные ситуации, в частности остановка транзита. 

Хотя буквально неделю назад в компании предоставляли иную информацию. Тогда говорилось, что некоторые населенные пункты Незалежной могут пострадать от прекращения поставок газа через территорию страны. 

В России между тем рапорт "нафтогазовца" назвали недальновидным. 

"Живут одним днем. Следующую зиму Витренко и Перелома отменили?" – поинтересовался читатель издания "ВЗГЛЯД". 

Ксения АНДРЕЕВА
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