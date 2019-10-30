В Вашингтоне констатировали разрушение отношений между США и Украиной при нынешнем хозяине Белого дома

Действующий глава Соединенных Штатов может отдать Незалежную "на растерзание" Москве, если увидит в этом собственный интерес. Об этом заявил сенатор США от штата Коннектикут, демократ Крис Мёрфи.

"Украина находится под давлением президента США Дональда Трампа, который строит политику по Украине исходя из личных интересов и при необходимости готов отдать ее на "растерзание" России", – сказал он в интервью Джейку Тэпперу в эфире CNN.

По его мнению, с начала вступления в должность Трамп ведет кампанию по разрушению связей Вашингтона и Киева, об этом говорят сокращения числа встреч на высшем уровне правительства США и Украины.

Также Мёрфи утверждает, что избрание "проевропейского и проамериканского реформатора" Владимира Зеленского президентом Незалежной стало "кошмаром" для России.

Кроме того, сенатор пожаловался на ослабление помощи Киеву со стороны Вашингтона при Трампе, что имеет "разрушительный эффект".

"Становится все более очевидным, что президент Трамп рассматривает американо-украинские отношения как удобный инструмент продвижения своих политических интересов", – констатировал демократ.

Напомним, что в сентябре в Конгрессе США запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала с якобы его шантажом в отношении Зеленского, от которого хозяин Овального кабинета через неофициальных лиц требовал начать расследование по своему политическому конкуренту в предстоящей президентской гонке Джо Байдену, чей сын "завяз" в делах украинской компании Burisma Holdings.

