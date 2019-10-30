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Зеленскую показали без строгого платья

Зеленскую показали без мешковатого платья
Елена Зеленская. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Жена президента Незалежной облачилась в кожу

На радость всем диванным стилистам Украины первая леди страны переоделась, сменив классические костюмы и платья в пол на более демократичный наряд. В Сети появилось фото, где Елена Зеленская одета весьма скромно.

На ней – коричневая кожаная юбка с рядом пуговиц в тон и водолазка в той же цветовой гамме, но немного светлее. На лице жены президента минимум макияжа и сияет широкая улыбка. При этом волосы распущены и хаотично спадают на плечи. 

Снимок, под которым минимум комментариев, появился в фанатском Instagram-аккаунте mrszelenska.daily. Подпись к нему гласит: "Ловите фото нашей красавицы с журналисткой Апостроф. И одевайтесь сегодня теплее". 

Кстати, поклонники первой леди создали еще одну страницу в соцсети fan_zelenskaya95, где также размещены неизвестные фото супруги главы Незалежной и всей его семьи. Там Зеленскую можно увидеть без строгих нарядов и мешковатых костюмов, будто с мужского плеча, за которые Елену постоянно критикуют соотечественницы.

На некоторых, по всей вероятности, старых фото, она выглядит весьма скромно. Например, есть снимки, где будущая первая леди стоит с подружками в неприметной блеклой куртке, в модном джинсовом костюме и даже в домашней одежде. 

Ксения АНДРЕЕВА
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