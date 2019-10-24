Первой леди в который раз посоветовали сменить стилиста

Супруга украинского лидера Владимира Зеленского Елена получает в свой адрес горы критики. Соотечественницы первой леди никак не могут привыкнуть к ее стилю в одежде.

Любительницу мешковатых костюмов, словно с мужского плеча, и платьев, которые, по мнению украинок, уродуют ее идеальную фигуру, снова разнесли в пух и прах подписчики. Они набросились на жену президента Незалежной после публикации фото из японской школы.

Для визита в учебное заведение Елена выбрала классический брючный костюм свободного кроя, который разбавила ярким шарфиком. На снимке она шагает в черных балетках, зажимая в руках клатч.

"Елена, вам срочно нужно менять дизайнера. Все вещи, которые вы носите, уж простите, вас полнят и придают возраст. А вы же молодая привлекательная женщина. Ну вот почему эти грубые пиджаки во всем, понятно там over size, но это не для первой леди. Вам бы более мягкие линии подошли", "Я просто не понимаю, зачем при должности, еще и такой!!!, лезть сразу в такой жесткий официоз. Зажимать себя в эти мешковатые брюки и бесконечные пиджаки. У монархов Англии, например, куда посерьезнее протокол, и то эти Меган Маркл и Кейт Мидлтон одеваются очень женственно и стильно", – отреагировали диванные стилисты.

Отчет об экскурсии Зеленской по школе появился и на странице Офиса президента в Facebook. Там, к слову, также осудили наряд первой леди.

"Платья старорежимные", – заключила интернет-пользовательница (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).

Остальные позавидовали японским детям и понадеялись, что когда-нибудь нечто подобное будет на Украине.

Напомним, накануне жена Зеленского опозорилась в Японии, выбрав неуместный наряд.