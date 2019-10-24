Экономический спад в Незалежной массово гонит население на заработки за границу

Граждане Украины назвали массовый выезд населения из страны в поисках счастья и работы самой страшной угрозой для державы. Об этом говорят результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные в четверг, 24 октября.

"Самой большой угрозой для Украины 56% респондентов считают массовый выезд украинцев за рубеж", – сообщается на сайте соцгруппы.

На втором месте следует экономический спад – так считают 45% опрошенных. Далее среди угрожающих факторов респонденты назвали ухудшение здоровья нации – от 30% до 40%, а также экологические катастрофы, рост преступности, деградацию и вымирание населения. Присутствует и мифическая "полномасштабная война с Россией".

От 20% до 30% участников опроса видят угрозу в развале страны, девальвации гривны, безвластии и массовых беспорядках. От 13% до 17% респондентов угрозами считают установление диктатуры, голод, международную изоляцию Украины и терроризм.

"За последние три месяца ощутимо возросла актуальность таких угроз, как ухудшение здоровья нации, экологические катастрофы, война с Россией. Зато снизилась угроза девальвации гривны, инфляции", – констатирует соцгруппа.

В опросе участвовали 2,5 тыс. украинцев старше 18 лет. Погрешность исследования составляет не более 2%.

В июле Минфин Украины сообщал, что около 18% трудоспособного населения страны выехало на заработки за рубеж. По данным ведомства, за границей находятся 3,2 млн граждан Незалежной.