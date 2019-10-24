Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

На Украине назвали главную угрозу для государства

Украинцы определились с главной угрозой для страны
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВ Донбассе раскусили лживый план Киева
Экономический спад в Незалежной массово гонит население на заработки за границу

Граждане Украины назвали массовый выезд населения из страны в поисках счастья и работы самой страшной угрозой для державы. Об этом говорят результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные в четверг, 24 октября.

"Самой большой угрозой для Украины 56% респондентов считают массовый выезд украинцев за рубеж", – сообщается на сайте соцгруппы.

На втором месте следует экономический спад – так считают 45% опрошенных. Далее среди угрожающих факторов респонденты назвали ухудшение здоровья нации – от 30% до 40%, а также экологические катастрофы, рост преступности, деградацию и вымирание населения. Присутствует и мифическая "полномасштабная война с Россией".

От 20% до 30% участников опроса видят угрозу в развале страны, девальвации гривны, безвластии и массовых беспорядках. От 13% до 17% респондентов угрозами считают установление диктатуры, голод, международную изоляцию Украины и терроризм.

"За последние три месяца ощутимо возросла актуальность таких угроз, как ухудшение здоровья нации, экологические катастрофы, война с Россией. Зато снизилась угроза девальвации гривны, инфляции", – констатирует соцгруппа.

В опросе участвовали 2,5 тыс. украинцев старше 18 лет. Погрешность исследования составляет не более 2%.

В июле Минфин Украины сообщал, что около 18% трудоспособного населения страны выехало на заработки за рубеж. По данным ведомства, за границей находятся 3,2 млн граждан Незалежной.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Утечка денег: держать средства на картах стало опасно

На черный рынок слили базу данных миллиона банковских клиентов

"Пуск ракеты из "Бука": в России придумали ответ на репетицию бомбардировки Крыма

Действия США вынуждают укреплять армию и флот

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей