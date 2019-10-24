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В Донбассе раскусили коварный план Киева

В Донбассе раскусили лживый план Киева
Фото: Михаил Соколов/ТАСС
Украина искажает порядок "Минска-2", чтобы сорвать выполнение договоренностей

Незалежная трактует Минские соглашения на свой лад с одной-единственной целью, полагает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе и глава МИД региона Наталья Никонорова.

По ее словам, перестановка пунктов в документе служит для Киева своеобразным прикрытием. На самом же деле он оттягивает процесс, дабы не выполнять условия договоренностей. 

"Представители Украины в свойственной для себя манере продолжают манипулировать пунктами Комплекса мер, пытаясь изменить порядок и очередность их реализации. Заявляя, что вопросы безопасности должны быть решены раньше политических вопросов, Киев предпринимает попытку исказить смысл минских договоренностей и избежать их выполнения в том виде, в котором они были подписаны",

– заявила министр, передает пресс-служба ведомства. Никонорова призвала украинскую сторону образумиться и действовать согласно прежним договоренностям. 

Напомним, экс-президент Незалежной и представитель страны в контактной группе Леонид Кучма озвучил новый порядок действий. В Киеве решили, что перво-наперво следует развести войска и вернуть неподконтрольные ему территории под украинский флаг. Также соседнее государство для реализации "Минска-2" потребовало распустить ДНР и ЛНР.

Ксения АНДРЕЕВА
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