Население подконтрольных Киеву территорий ожидает от центральной власти денег

Президента Украины Владимира Зеленского попросили провести электричество в поселок Опытное в Донецкой области. С таким видеообращением к главе государства выступила его жительница Елена Лебедева.

Как сообщает портал "UA:Донбасс", линии электропередач в населенном пункте, находящемся под контролем Киева, были повреждены пять лет назад в результате обстрелов. Сейчас в Опытном проживает 38 человек, все дома местных жителей повреждены. Люди с 2014-го года живут здесь без света.



По словам Лебедевой, для восстановления ЛЭП необходимо 22 млн гривен (около 56 млн руб). Жительница села отметила, что в настоящее время она ждет ответа от Зеленского.

Напомним, 12 октября глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что у госказны нет денег на восстановление Донбасса.

Еще ранее, в июне, новый лидер нации пан Зеленский заявил, что якобы договорился с украинскими предпринимателями о финансировании гуманитарных проектов в Донбассе. На это одиозный днепропетровский олигарх Игорь Коломойский в свойственной ему саркастической манере ответил, что готов в разрушенном войной регионе "покрасить ларек или два".

