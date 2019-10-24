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Судьбу Украины определили: страшное предсказание на 2020 год

Судьбу Украины определили: страшное предсказание на 2020 год
Фото: www.globallookpress.com
Пророчица из Казахстана обрисовала безрадостную картину грядущего

Пока весь мир ждет новостей по урегулированию конфликта в Донбассе, в Сети появляются неутешительные мнения по поводу судьбы Украины. Так, ясновидящая Вера Лион поделилась своим прогнозом относительно судьбоносных событий, которые произойдут в мире в будущем году.

Украину, по словам Лион, ждет драматичная судьба – Незалежную разделят на части.

"Их поделят между собой Россия, Польша и Румыния. Все это снимет вопросы Запада в отношении Донбасса и Крыма", –

сообщается в блоге на Яндекс.Дзен.

Кроме того, Вера подчеркнула, что экс-президент Петр Порошенко постарается отомстить за свой проигрыш на выборах. В свою очередь, действующий глава Владимир Зеленский сделает попытку пойти на компромисс с Россией, а также не станет перекладывать бюджетные деньги в свой карман. Напротив, он попробует улучшить жизнь простых украинцев, считает Лион.

Высказалась предсказательница и о том, что ждет Россию и Белоруссию. По мнению Веры Лион, отношения между двумя странами со временем будут только укрепляться.

Валентина МАЙОРОВА
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