Российской армии после распада СССР в данном контексте повезло меньше

Украине в наследство от распавшегося СССР досталось самое передовое вооружение того времени. Об этом сегодня заявил бывший начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Николай Макаров.

Он подчеркнул, что сам был свидетелем раздела советских ВС.

"К сожалению, Вооруженным силам РФ досталось далеко не самое лучшее вооружение. Западный округ, Белорусский округ, Киевский округ, Одесский округ были передовым эшелоном. Техника там была наиболее свежая, потому что понимали, если вдруг будут какие-то задачи, то их придется решать именно этим формированиям", – цитирует ТАСС Макарова.

Также генерал армии отметил, что советская армия и вооруженные силы государств-членов Варшавского договора могли решить любую поставленную перед ними задачу, поскольку они обладали передовым на тот момент оружием в мире.

По словам Макарова, в конце 90-х – начале 2000-х годов ВС РФ вообще пребывали на грани краха из-за того, что потенциал СССР был полностью исчерпан, а проблемы в армии росли, как снежный ком. В качестве примера он сообщил, что за пять лет своего командования Сибирским округом – с 2002-го по 2007 год – к военным не попало ни одного образца новых вооружений.

Как писало "Военное обозрение" в 2013 г., после распада Советского Союза Незалежная получила "великолепную армию – три очень сильных военных округа второго стратегического эшелона и три воздушные армии (не считая мощного арсенала стратегических ядерных сил), общая численность – около 800 тыс человек". "Войска были оснащены огромным количеством современной боевой техники. По количеству танков (более 6100) и боевых самолетов (более 1100) Украина занимала 4-е место в мире после США, России и Китая", – следует из данных издания.

А уже к 2013-ому на Украине осталось 2311 танков, 3782 ББМ, 3101 артсистем, 507 боевых самолетов, 121 ударных вертолетов. В статье указывается, что советская техника или сгнила-проржавела, или была распродана направо и налево украинскими незалежными деятелями.

