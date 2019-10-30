Киев требует санкций и ищет "мощного западного партнера" для управления ржавой украинской трубой

Украинцы в соцсетях впали в истерику из-за положительного решения Дании на прокладку газопровода "Северный поток – 2" в своих водах на Балтике, а власти Незалежной пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре. Российские пользователи интернета также не сдерживаются на эмоции.

Первым прочухался от шока глава украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев, назвавший ожидаемым решение Копенгагена.

"Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения",

– написал он в Facebook и тут же объявил о поддержке украинских дипломатов в деле выпрашивания новых антироссийских санкций у западных стран.

Он отметил, что теперь Киеву особенно важно завершить реформу рынка газа и внедрить европейские нормы, а также провести "качественный анбандлинг, который позволит Украине привлечь мощного западного партнера к управлению украинской ГТС".

В комментариях (приведены с сохранением пунктуации и орфографии оригиналов) под постом пана Коболева, на телеканале "112", в "Обозревателе" украинцы с гневом обрушились и на собственную власть, и на весь мир в целом, который обещал, как они полагают, быть вместе с ненькой:

"На следующий год рекомендую купить всем котлы на твердом топливе, потому что возможно будем определенный период без газа, если не ляжем под Россию", "Доигрались в ВР со своими "никаких иностранцев ни за что и никогда не подпустим к ГТС"", "Це брехня, #весьмирснами", "Санкции против России в действии. Кое кто из противников прослезится от этой новости. Будут кричать о энергобезопастности Европы. Дания поступает разумно в своих интересах", "Ну что, кастрюли, глазки открываются или ещё нет? А как пищали, как пищали. "весьмир" с нами! Весьмир с нами"! А оказалось он сам по себе и на вас ему (накласть)", "Да аааааа!!! Зеленскому не позавидуешь Сколько сейчас патриотов будет кричать что он довел страну _ Порошенко , Тимошенко и т.д..."

Свою порцию комментариев выдали на-гора и российские читатели RT, отреагировавшие уже на реакцию официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта о новостях из Копенгагена. Немец заявил, что в Берлине "всегда говорили о том, что в контексте "Северного потока" есть политическая сторона", а "транзит газа через Украину должен иметь будущее". Россияне оценили дипломатию германского кабмина и предложили украинский транзит оплачивать из карманов местных жителей:

"где-то на окраинных русских землях взвыл селюк и тихо загрустил клоун...", "Дипломатичный комментарий, осталось посчитать сколько им останется, да еще украинскую сторону в чувство привести", "Если за транзит через Украину будет платить Германия – то нет проблем", "После того как будет закончен СП-2 как поставлять газ потребителям к западу от украины (Словакия, Молдавия и т.д.) решать будет Россия без учета мнения всяких сопливых "официальных представителей"", "Украинцы приспустили флаги, а некоторые даже перестали скакать".