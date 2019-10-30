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НАТО назвало причины своего усиление в Черном море

НАТО наращивает мускулы в Черном море
Фото: flickr.com/Matt Hecht
Североатлантический блок планирует встать на защиту Грузии и Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об усилении группировки альянса в Черноморском регионе, поскольку он имеет большое стратегическое значение для для западной военщины. С такой речью он выступил сегодня на брифинге в Одессе.

"Для НАТО ситуация в Черном море имеет огромное стратегическое значение. Румыния, Болгария и Турция, три прибрежных страны Черного моря являются членами альянса. Грузия и Украина также являются прибрежными странами и нашими партнерами", – цитирует норвежца ТАСС.

По его словам, Североатлантический блок и его партнеры имеют широкое присутствие в регионе и оно "увеличивается". В качестве подтверждения своего тезиса он указал на прибывшие в Одессу четыре корабля НАТО, что "также демонстрирует поддержку Украине".

Ранее в среду, 30 октября, стало известно, что Будапешт заблокировал декларацию постпредов при альянсе по Незалежной. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет Daily News Hungary. Такой шаг обусловлен тем, что, как считают в Будапеште, Украина не выполняет свои обязанности в отношении меньшинств в соответствии с международным правом.

Что касается усиления военного присутствия альянса в Черном море, то накануне в Одессу прибыла группа из четырех натовских кораблей: минные тральщики ESPS Sella (Испания), Ros Lupu Dinescu (Румыния), BGS Shkval (Болгария) и ITS Numana (Италия). Они будут находиться в украинском порту в течение недели.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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