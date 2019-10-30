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Киев намерен потребовать от Москвы репараций за Донбасс

Киев размечтался за счет Москвы восстановить Донбасс
Фото: www.globallookpress.com
Украинские власти хотят возмещения ущерба от не воюющей России

Киев не способен на расстоянии подсчитать материальные потери на неподконтрольном властям Незалежной территориях Донбасса, но денег уже собрался стребовать с Москвы. С такой идеей вышел на трибуну "Форума единства", который прошел в Мариуполе, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его мнению, восстанавливать разрушенный украинской армией шахтерский регион необходимо за счет России, которая должна Незалежной некие репарации.

"Что касается восстановления инфраструктуры, находящейся на неподконтрольной территории, тяжело сейчас оценить, необходимо провести аудит. Но, я считаю, что захватчик и агрессор должен был бы какие-то репарации, как это всегда было в военные времена", – заявил пан Криклий.

Он добавил, что подсчетом убытков и потерь Киев займется после "возвращения этих территорий", однако на сегодняшний момент "пока что дистанционно трудно оценить уровень" ущерба, который был нанесен инфраструктуре Донбасса.


Ранее деньги за разрушенный вэсэушниками регион мечтал из Москвы вытянуть и уже экс-президент страны Петр Порошенко.

Накануне первый заместитель главы офиса нынешнего лидера нации Сергей Трофимов объявил, что для восстановления подконтрольных Киеву территорий Донбасса понадобится 372 млн евро (свыше 26 млрд руб), пишут "Украинские новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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