Крымчане не намерены обсуждать "возвращение" полуострова Незалежной

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит тратить время на "реинтеграцию" Крыма и вместо этого лучше заняться восстановлением отношений с Россией. Об этом заявил глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.

"Не стоит тратить понапрасну время, которого и так не хватает. Те, кто говорит о реинтеграции Крыма, не думают о реальном положении вещей",

– цитируют его РИА Новости. Депутат напомнил, что Крым уже более пяти лет находится в составе России, и никто не намерен обсуждать никакую реинтеграцию.

"Господину Зеленскому нужно говорить, скорее всего, о реинтеграции Украины в Российскую Федерацию. Это было бы разумно",

– заключил Гемпель. По его словам, у власти на Украине продолжают находиться политики, которые оторваны от реальных вещей.

Ранее Зеленский заявил, что после пяти лет военного конфликта на востоке Украины должна появиться государственная стратегия безопасной "реинтеграции Донбасса и Крыма". По его словам, стратегия должна включать четыре составляющие: прозрачность и публичность, консенсус, реализм, а также способность государства эту стратегию осуществить.