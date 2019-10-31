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Военные Украины бедствуют на границе с Крымом

Фото: pixabay.com
В здании протекает крыша и не работает канализация

Украинские морские пехотинцы вынуждены жить на границе с Крымом в ужасных условиях практически под открытым небом. Военные обитают в заброшенном детском лагере в Херсонской области.

Здание лагеря "Белые крылья" находится в непригодном состоянии: протекает крыша, не работает канализация. Морпехи смогли привести в порядок только тот корпус, где уцелела крыша, сообщает издание theБабель. Комбат Владимир Семкив пытается добиться разрешения забрать объект на баланс Минобороны и сделать в нем ремонт. Однако чиновники утверждают, что лагерь находится в курортной зоне, и выступают против создания базы вблизи детских учреждений.

"И кто на них из Крыма собирается нападать?", "Пожалеть что ли их надо?", "Воины просто "супер", только и смогли что у детишек лагерь отжать, на другое не способны", "Пусть терпят – у них там война с Россией",

прокомментировали новость пользователи на сайте РИА Новости.

140-й отдельный разведывательный батальон морской пехоты перевели из Бердянска в село Цукуры, находящееся в 50 километрах от границы с Крымом, в 2018 году.

Карина СИРАЗОВА
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