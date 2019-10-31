Украинский лидер устал от издевок и грубых обзывательств в свой адрес

Главе Незалежной Владимиру Зеленскому поставили в пример его российского коллегу и тезку Владимира Путина. Сравнение президентов последовало после заявления об усталости первого.

Через полгода своего правления Зеленский выдохся из-за напряженного графика работы и негатива в свой адрес, признался глава офиса украинского лидера Андрей Богдан. Владимир Александрович устал от издевок и критики со стороны СМИ. Гарант "сильно переживает" из-за злобной реакции и "измучен" ею, подчеркнул его соратник в интервью "Украинской правде".

"Он это очень болезненно воспринимает, – заверил Богдан, добавив: – Я иногда ему говорю: "Перестань читать Facebook, перестань читать интернет, это искажённая информация. Общество не так осознает те или иные наши действия".

В России сразу вспомнили одного из самых влиятельных политиков в мире и посоветовали взять его плотный график и поведение за образец (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

"А кто-то может себе представить, чтобы Песков сказал: "Путин очень устал.", при том, что Владимир Владимирович Путин мотается по стране и заграницам – вчера в Венгрии, сегодня в Калининграде и т.д.", – отреагировал на новость читатель RT.

"Ну вы сравнили, Богдана и Пескова", – парировал оппонент.

"Уже скапустился? Что-то больно рано", "Гы... Грустный клоун", – подключились к диалогу другие участники.

Нашлись и те, кто припомнил Зеленскому, как тот спустил штаны перед американцами.

"А ты как хотел? Думал все будешь болтом по клавишам и все смеются", "Устал? Вставай за рояль и играй", – посоветовали интернет-пользователи, как бывшему шоумену избавиться от усталости.

Напомним, инаугурация Зеленского прошла 20 мая 2019 г., то есть официально кресло президента он занимает чуть меньше полугода. Нового главу государства на Украине выбрали 21 апреля. Комик сменил на этом посту конфетного магната Петра Порошенко.