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Во время заседания комиссии Украина – НАТО, в котором принимают участие президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, произошел курьезный инцидент .
В конце своего выступления Столтенберг сообщил, что открытая для прессы часть заседания окончена, забыв, что еще не выступил Зеленский. Генсек НАТО быстро понял свою ошибку и предоставил слово украинскому лидеру.
"Власти Украины получили от народа мощный мандат на проведение реформ",
– цитирует Столтенберга "Интерфакс". Он отметил, что процесс проведения реформ важен для обеспечения безопасности и процветания страны, а также для будущего членства Украины в НАТО.
В свою очередь Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Киева к программе расширенных возможностей НАТО, а также выразил надежду, что подписанный в 2016 году Комплексный пакет помощи НАТО обновят и расширят за счет дополнительных проектов.
Ранее Йенс Столтенберг заявил об усилении группировки альянса в Черноморском регионе, поскольку это имеет большое стратегическое значение. По его словам, Североатлантический блок и его партнеры имеют широкое присутствие в регионе.
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