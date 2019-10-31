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Генсек НАТО забыл о выступлении Зеленского

Генсек НАТО опозорил президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Украинскому лидеру не дали слово

Во время заседания комиссии Украина – НАТО, в котором принимают участие президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, произошел курьезный инцидент .

В конце своего выступления Столтенберг сообщил, что открытая для прессы часть заседания окончена, забыв, что еще не выступил Зеленский. Генсек НАТО быстро понял свою ошибку и предоставил слово украинскому лидеру.

"Власти Украины получили от народа мощный мандат на проведение реформ",

цитирует Столтенберга "Интерфакс". Он отметил, что процесс проведения реформ важен для обеспечения безопасности и процветания страны, а также для будущего членства Украины в НАТО.

В свою очередь Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Киева к программе расширенных возможностей НАТО, а также выразил надежду, что подписанный в 2016 году Комплексный пакет помощи НАТО обновят и расширят за счет дополнительных проектов.

Ранее Йенс Столтенберг заявил об усилении группировки альянса в Черноморском регионе, поскольку это имеет большое стратегическое значение. По его словам, Североатлантический блок и его партнеры имеют широкое присутствие в регионе.

Карина СИРАЗОВА
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