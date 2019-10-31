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Генсек НАТО возложил на Россию ответственность за гибель MH17

В НАТО назвали виновника крушения МН17
Фото: www.globallookpress.com
Столтенберг поддержал Киев в вопросе виновности авиакатастрофы в Донбассе

Москва обязана взять на себя ответственность за трагедию с малайзийским лайнером "Боинг-777", следовавшим рейсом MH17 в июле 2014 г. в небе над Донбассом в самый разгар военных действий. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг,  31 октября, с трибуны Верховной рады Украины в Киеве.

Он призвал Россию прекратить поддерживать сторонников самопровозглашенных ДНР и ЛНР, вывести свои мифические "силы и вооружения" из Донбасса.

"Наблюдатели ОБСЕ должны получить полный, беспрепятственный доступ ко всей территории Украины. (Россия) Должна понести ответственность за уничтожение самолета рейса МН-17, когда погибло 298 человек", – цитирует Укринформ Столтенберга, который, вероятно, владеет всей полной информацией по расследованию данной трагедии.

Ранее сегодня в своей пламенной речи норвежец также призывал вернуть Крым Украине.

Между тем, в соцсетях уже активно обсуждают неоднозначную фотографию президента Незалежной Владимира Зеленского и Столтенберга. Глава государства выглядит на ней словно ученик пришел на разговор с учителем (орфография и пунктуация в комментариях сохранены оригиналов):


"Колокольчика в носу не хватает", "Возьми с полки пряник", "Опять двойка?", "Кругом одни гауляйтеры, бедному президенту независимого государства присесть негде".

Причем парадокс в том, что этот постыдный снимок разместила служба протокола самого пана Зе.

Также сегодня сам Столтенберг опозорил лидера украинской нации, когда после своей вступительной речи на заседании комиссии Украина – НАТО, сообщил, что открытая для прессы часть мероприятия окончена, забыв, что еще не выступил Зеленский.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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