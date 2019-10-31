На президента Незалежной больно смотреть

Усталость украинского лидера Владимира Зеленского, о которой сегодня, 31 октября заявил его соратник, отпечаталась на лице президента. Выражение лица с синяками под глазами главы государства, действительно, говорит о том, что ему требуется отдых, полагает психолог, физиогномист Светлана Филатова.

Она отметила, что раньше экс-шоумен был веселым и беззаботным. Сейчас же на него "ужасно смотреть": впалые глаза, в которых читаются безнадега и грусть. Те же признаки, к слову, наблюдались и у предшественника Зеленского Петра Порошенко, напомнила эксперт.

По ее словам, печальный взгляд обоих является свидетельством того, что они пожалели о выбранном пути, так как жизнь после президентства, вероятнее всего, стала хуже. У Порошенко, подчеркнула специалист, в конце срока образовались круги под глазами.

"Это самый плохой вариант. Это говорит о том, что он уже даже не может бороться, настолько он устал. И у Зеленского то же самое намечается. Он уже очень сильно устал. Видна безнадега в его выражении лица", – пояснила эксперта в эфире НСН.



Напомним, ранее глава офиса украинского лидера Андрей Богдан поведал о переживаниях Зеленского, который расстраивается из-за критики в свой адрес.