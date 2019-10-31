Крымско-татарская делегация из Республики на приеме у Земана ввела в ярость власти Незалежной

Провокацией и поддержкой "оккупантов" назвали украинские дипломаты приглашение представителей крымско-татарского объединения "Единство Крыма" ("Къырым бирлиги") на торжественный прием в Пражский град по случаю 101-й годовщины создания Чехословакии. Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Чехии, в котором выражается "решительный протест" чешским властям.

Само мероприятие прошло 28 октября.



"Рассматриваем подобные действия как очередную провокацию, целью которой является легитимизация незаконных действий России, направленных на попытку аннексии суверенной территории Украины", – следует из сообщении.

В дипмиссии считают, что такой шаг является попыткой помешать развитию украинско-чешских отношений.

Ранее на странице "Къырым бирлиги" в Facebook участники приема написали, что получили приглашение лично от главы государства.

"Президент Чехии Милош Земан – европейский политик, который солидарен с демократическим выбором граждан Крыма. Чешская Республика – дружеское нашей стране государство. "КЪЫРЫМ БИРЛИГИ" 🌍 очень ценит, что наша деятельность была замечена на международном уровне. Мы благодарим за ежегодные приглашения на День Рождения Чешской Республики", – отмечается в сообщении.

Между тем, сегодня пресс-секретарь Земана Иржи Овчачек попытался опровергнуть информацию о том, что лидер Чехии во время торжественного приема признал Крым российским, пишет "Радио Прага". При этом он не смог ответить напрямую на вопрос, считает ли Земан полуостров российским. Однако позже в комментарии информагентству ČTK Овчачек подчеркнул, что позиция президента его страны "остается прежней – аннексия Крыма была и является незаконной".

В свою очередь, глава МИД Чехии Томаш Петршичек отметил, что не "стал бы приглашать таких людей на мероприятия", которые организовывает министерство иностранных дел, но "администрация президента, как правило, не согласовывает с нашим ведомством приглашения".

Как напоминает РИА ФАН, что в 2017 году Земан, отвечая на вопрос члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко насчет принадлежности полуострова, заявил с трибуны ассамблеи, что "Крым – это уже свершившийся факт".

