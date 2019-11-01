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Объем прокачиваемого через Незалежную российского газа может сократиться с около 90 млрд кубометров до 50 млрд кубометров в 2020 году. Такие цифры озвучили в Нацбанке Украины. В 2021 году будет еще хуже – транзит снизится до 30 млрд кубометров.
Потери для экономики, если все пойдет по такому сценарию, составят 0,6% ВВП и 0,9% ВВП соответственно, отмечает "ФедералПресс". В Нацбанке напомнили, что транзит ежегодно приносит Украине около трех миллиардов долларов.
В инфляционном отчете говорится об "обходных газопроводах", которые Москва вводит в эксплуатацию. Российские трубы по мощности могут уже в ближайшие годы "полностью заменить" газотранспортную систему Незалежной.
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