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В Киеве считают убытки: как сокращение транзита ударит по экономике Незалежной

Украинцы готовятся к худшему

Объем прокачиваемого через Незалежную российского газа может сократиться с около 90 млрд кубометров до 50 млрд кубометров в 2020 году. Такие цифры озвучили в Нацбанке Украины. В 2021 году будет еще хуже – транзит снизится до 30 млрд кубометров.

Потери для экономики, если все пойдет по такому сценарию, составят 0,6% ВВП и 0,9% ВВП соответственно, отмечает "ФедералПресс". В Нацбанке напомнили, что транзит ежегодно приносит Украине около трех миллиардов долларов.

В инфляционном отчете говорится об "обходных газопроводах", которые Москва вводит в эксплуатацию. Российские трубы по мощности могут уже в ближайшие годы "полностью заменить" газотранспортную систему Незалежной.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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