Соратница Зеленского зарыдала на заседании Рады

В парламенте Незалежной кипят нешуточные страсти. Так, на последнем заседании Рады 31 октября пустила слезу нардеп от партии президента "Слуга народа" Анна Скороход

Видео с ее истерикой, причиной которой послужили не принятые коллегами поправки, доступно на YouTube. Законодателям не приглянулись идеи соратницы Зеленского относительно проекта по разъединению активов газотранспортной системы, уточняет "СвободнаяПресса".

Разрыдавшуюся Скороход начали успокаивать, а кто-то из неравнодушных произнес:

"Успокойтесь, вам рожать еще. Это не стоит того".

Известно, что инициатива чувствительной женщина была поставлена на голосование, однако не прошла его.