Нибиру
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В парламенте Незалежной кипят нешуточные страсти. Так, на последнем заседании Рады 31 октября пустила слезу нардеп от партии президента "Слуга народа" Анна Скороход
Видео с ее истерикой, причиной которой послужили не принятые коллегами поправки, доступно на YouTube. Законодателям не приглянулись идеи соратницы Зеленского относительно проекта по разъединению активов газотранспортной системы, уточняет "СвободнаяПресса".
Разрыдавшуюся Скороход начали успокаивать, а кто-то из неравнодушных произнес:
"Успокойтесь, вам рожать еще. Это не стоит того".
Известно, что инициатива чувствительной женщина была поставлена на голосование, однако не прошла его.
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