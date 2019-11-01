Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Киев и Луганск развели силы в Золотом

Об этом сообщили в ЛНР

В Золотом состоялся отвод вооружений. 

"Сегодня, 1 ноября, Народная милиция завершила в соответствии с планом-графиком, согласованном в Минске, возобновленный процесс разведения сил и средств на участке номер 2 "Золотое", – цитирует РИА Новости руководителя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаила Филипоненко.

О завершении отвода вооружений сообщили представителям миссии ОБСЕ. В Луганской народной республике ждут обратной связи.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Делайте ставки: американцы назвали будущих покупателей Су-57

В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей