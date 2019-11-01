Об этом сообщили в ЛНР

В Золотом состоялся отвод вооружений.

"Сегодня, 1 ноября, Народная милиция завершила в соответствии с планом-графиком, согласованном в Минске, возобновленный процесс разведения сил и средств на участке номер 2 "Золотое", – цитирует РИА Новости руководителя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаила Филипоненко.

О завершении отвода вооружений сообщили представителям миссии ОБСЕ. В Луганской народной республике ждут обратной связи.