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В Золотом состоялся отвод вооружений.
"Сегодня, 1 ноября, Народная милиция завершила в соответствии с планом-графиком, согласованном в Минске, возобновленный процесс разведения сил и средств на участке номер 2 "Золотое", – цитирует РИА Новости руководителя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаила Филипоненко.
О завершении отвода вооружений сообщили представителям миссии ОБСЕ. В Луганской народной республике ждут обратной связи.
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