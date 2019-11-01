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Москва ответила Киеву на репарации по Донбассу

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНа Украине анонсировали войну с Россией
Новым киевским деятелям нужно требовать денег на восстановление региона у авторов АТО

"Репарации" на восстановление разрушенного украинской армией Донбасса необходимо взыскать с вождей Майдана, устроивших гражданскую войну против собственного народа, а не у России. Так прокомментировал член Совфеда Алексей Пушков новую инициативу Киева.

"Репарации за восстановление Донбасса должны платить те, кто его разрушил. Пусть министр инфраструктуры Украины взыщет их с Порошенко, Турчинова, Яценюка и других авторов АТО. Тогда он обратится точно по адресу", – написал российский сенатор в Twitter.

Ранее на данный прожект отреагировал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, предположивший, что автор этой идеи "перепутал блага государства и чьи-то политические амбиции".

"Россия не является стороной конфликта и требовать от нее какую-либо компенсацию по меньшей мере неразумно", – цитирует его слова RT.

По мнению крымчанина, перспектива у Киева получения компенсаций от Москвы нулевая.

В комментариях россияне не сдерживали себя (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Дырку им от бублика, а не репарации", "Странно, репарации выплачивает страна, которая потерпела поражение в войне, а я что-то не слышал, чтобы Россия с кем-то воевала!", "Кто бомбил, тот и должен платить", " Кизяками возьмут? А то скоро газу не буде", "Согласен выплатить "репарации" губозакаточными машинками", "Пускай Порошенко с подельниками восстанавливает, у них денек много. И Яценюка вызовет на подмогу", "Я правильно понял: Владислав Криклий открыл торги? Началась распродажа территорий нэзалежной?!".

Напомним, 30 октября с трибуны "Форума единства", который прошел в Мариуполе, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия обязана выплатить Незалежной "репарации" на восстановление региона. Точную сумму он назвать не смог, поскольку не в курсе, сколько разрушений на неподконтрольной киевским властям территории. Впрочем, министр не знает и фактуры по потерям в Донецкой и Луганской областях.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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