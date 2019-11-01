В Киеве объявили о готовности к удару

Несмотря на то что украинская разведка не располагает абсолютно никакой информацией о нападении России, в Незалежной ждут атаки. Более того, там готовы к любому сценарию, заверил глава Минобороны Андрей Загороднюк.

Его заявление последовало после того, как бывший министр иностранных дел Павел Климкин заговорил об ударе РФ по югу страны. Так, по словам экс-чиновника, зоной влияния Москвы станет вся территория ДНР и ЛНР вместе взятых.

Северный сосед, констатировал политик родом из российского города Курска, планирует "раскрутить ситуацию" с определенной целью.

"Если они будут потом раскручивать ситуацию, чтобы объединить Донбасс – а они будут, они же паспорта выдают на всем Донбассе, и на нашем тоже. А потом, я абсолютно уверен, будет удар по Югу", – спрогнозировал Климкин в эфире "Радио НВ".

Запись доступна на YouTube-канале украинского СМИ.

В Незалежной, отчитался руководитель оборонного ведомства, держат руку на пульсе. Пока волноваться не о чем, уверен Загороднюк.

"Если она будет, конечно, то мы готовы к любым сценариям, и поэтому здесь мы чувствуем себя уверенно", – самодовольно подчеркнул министр, передает "УНИАН".

Ранее "Утро" писало о неизбежности третьей мировой войны, назвав неожиданного союзника РФ, которым станут США.